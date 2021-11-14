المدية.. تسمم 244 شخص ببلدية ذراع السمار بسبب مياه منبع مائي

استقبلت العيادة متعددة الخدمات ببلدية ذراع السمار، عشرات المواطنين منذ يوم الاربعاء الماضي إلى غاية اليوم حالات يشتبه فيها للتسمم بأعراض الحمى والإسهال.

وحسب تصريح خص به الأمين العام لولاية المدية تلفزيون النهار. فإن التحقيقات التي أجرتها لجنة الدائرة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

والتحاليل الميكروبكترولوجية المحاضرات على عيينات المياه المقتطعة من المصدر منذ أول يوم لاستقبال الحالات فالسبب يعود لمنبع مائي بحي عين العرائس.

واالذي يزود خمس حنفيات عمومية تعرض لبكتيريا بنسب ضئيلة بسبب مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وقد تم غلق كل الحنفيات العمومية بالمنطقة ، هذا وقد غادرت كل الحالات التي استقبلتها العيادة في حينها بعد فحصها وتقديم لها وصفات طبيه ضد التسمم ولم يتم تحويل أي حالة إلى المستشفى.