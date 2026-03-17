المدية.. تسمم 3 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء

تعرضت عائلة مكونة من 3 أفراد للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل حمام المنزل، بحي الرمالي، ببلدية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10سا38د من أجل إسعاف عائلة تعرضت. للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل حمام المنزل، بحي الرمالي، بلدية ودائرة المدية.

حيث خلف الحادث تسمم ثلاث أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 05 و 35 سنة، يعانون ضيق في التنفس. تم إسعافهم في عين المكان، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور