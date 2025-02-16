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أخبار الجزائر

 المدية.. تسمم 4 أشخاص بالغاز

بقلم عايدة.ع
 المدية.. تسمم 4 أشخاص بالغاز
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أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من سخان الماء بحي 15 ديسمبر، ببلدية و دائرة المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من سخان الماء بحي 15 ديسمبر، ببلدية و دائرة المدية.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 04 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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