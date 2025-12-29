المدية.. تسمم 4 أشخاص بالغاز

أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى عين الجردة بولاية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا35د من أجل إسعاف عائلة. تسمم افرادها بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى عين الجردة بلدية ودائرة المدية.

حيث خلّف الحادث تسمم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و 45 سنة يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

