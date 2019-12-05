المدية.. تفكيك شبكة إجرامية خطيرة بينهم طالبة جامعية

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر البخاري بولاية المدية، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تتكون من خمس أشخاص بينهم فتاة جامعية.

وحسب بيان للمصالح المختصة، أفراد العصابة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و43 سنة، من مسبوقين قضائيا ومعتادي الإجرام.

وهذا في قضايا سابقة تورطوا فيها بالإعتداء على المواطنين بالأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى الحيازة والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ومن خلال المواصفات المقدمة من طرف الضحيتين للعصابة، تمكنت مصالح الأمن من التعرف عن هوية الفاعلين من بينهم فتاة هي الأخرى مسبوقة قضائيا في عدة قضايا إجرامية.

أين باشرت مصالح الأمن عمليات بحث وتحري واسعة لتوقيف الجناة الذين كانوا على متن سيارة سياحة، حيث تم رصدهم على مستوى أحد الأحياء الشعبية لمدينة قصر البخاري.

ليتم توقيف كافة أفراد الشبكة الإجرامية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري، الذي أمر إبداعهم الحبس المؤقت عن قضايا تكوين جمعية أشرار وجرائم السرقة بالعنف، حيازة أسلحة بيضاء محظورة، حيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.