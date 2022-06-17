المدية: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية بولاية المدية، بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 05 اشخاص اغلبهم مسبوقين قضائيا. ينشطون في الاتجار والترويج بالمخدرات و المؤثرات العقلية وسط احياء مدينة المدية.

وقائع القضية تعود إلى استغلال معلومات وصلت إلى عناصر الشرطة القضائية المتنقلة. مفادها تواجد شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية في أماكن مختلفة باستعمال دراجة نارية. وبعد تحديد هويته، تم توقيفه في مكان منعزل كان يستغله لترويج السموم. كما تم حجز بحوزته كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة. و كمية من المخدرات مهيأة للترويج.

ومواصلة للتحقيق و باستخدام وسائل تقنية خاصة، تبين ان المشتبه فيه ينشط ضمن شبكة اجرامية مختصة في ترويج المخدرات. تتكون من 05 اشخاص مسبوقين قضائيا. الذين تم توقيفهم في أماكن مختلفة.

كما اسفر التحقيق عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة المقدرة بأكثر من 700 قرص مهلوس. مع كمية من المخدرات كانت مخبأة بإحكام بمسكن المشتبه فيه الرئيسي. و بعد اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية، ومبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في عمليات الترويج، ووسائل تستعمل في تقطيع و تحضير المخدرات للترويج.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، اين صدر في حقهم امر ايداع الحبس المؤقت عن جناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بغرض البيع والتخزين والنقل في اطار جماعة اجرامية منظمة .