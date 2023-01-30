المدية: تفكيك شبكة إجرامية من بينها قاصر مختصة في سرقة النحاس بالبرواقية

تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية بالمدية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة مادة النحاس من أعمدة الكهرباء.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 03 أشخاص من بينهم قاصر كان يستغل في سرقة عدادات المياه بالأحياء السكنية الجديدة. وجاءت العملية بناءا على شكوى تقدم بها مواطنون يقطنون بأحد الأحياء السكنية الجديدة بالبرواقية بالمدية. عن تعرض عدادات المياه الخاصة بهم الى السرقة من طرف مجهولين. فورها تنقلت عناصر الشرطة الى عين المكان قصد اجراء المعاينة الميدانية. و فتح تحقيق في ملابسات القضية.

كما أسفر عن تحديد هوية الشخص المشتبه فيه في السرقة، و بعد توقيفه تبين أنه قاصر. أين تم العثور بحوزته على 22 عداد ماء محل السرقة، بالإضافة الى أغراض اخرى كانت محل سرقة في قضايا موازية.

وبعد التحقيق معه بحضور وليه الشرعي، تبين أنه كان يتعامل مع شخصين آخرين مسبوقين قضائيا، وبعد توقيفهما تم العثور بأحد المستودعات التي كانا يستغلانها، على كمية من النحاس قدرت بحوالي 03 قناطير من الكوابل و القطع النحاسية خاصة بأعمدة الربط بالكهرباء. بالاضافة كذلك إلى التين لتقطيع النحاس، بالإضافة الى كمية من المؤثرات العقلية، و صاعق كهربائي، و سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف)، و مبلغ مالي من عائدات الاتجار في المسروقات.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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