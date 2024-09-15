المدية: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أزيد من 1 كلغ كوكايين و4870 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية المدية، نهاية الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة. مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة.

في حين، جاءت عملية توقيف الشبكة على إثر معلومات مفادها قيام مشتبه فيهما بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي مسبوق قضائيا رفقة شريكه. على متن مركبة سياحية وبعد التفتيش الدقيق للمركبة.

وتم العثور على كمية من الكوكايين والمؤثرات العقلية التي كانت مخبأة ومموهة بإحكام داخل أجزاء المركبة المحجوزة. التحقيقات المعمقة مع المشتبه فيهما. مكنت أيضا من تحديد هوية وتوقيف 7 أشخاص أخرين.

كما كشف المخطط الإجرامي لهذه الشبكة، المتمثل في الاستعانة بمركبات من مختلف الأصناف. للتمويه أثناء نقل هذه السموم وترويجها بولاية المدية. مع الإعتماد على عدة أشخاص لتوزيعها بالولاية قصد بيعها.

العملية أسفرت عن ضبط وحجز مايلي:

ـ 01 كلغ و160 غ من الكوكايين،4870 كبسولة من المؤثرات العقلية، 07 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. منهم سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الثامن، مبلغ مالي يقدر بـ 2193500.00 دج من عائدات المتاجرة بالسموم. ومركبتين (02) نفعية وأخرى سياحية.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة. تنشط في مجال الحيازة ونقل وتخزين وتوزيع المخدرات الصلبة (كوكايين) والمؤثرات العقلية.