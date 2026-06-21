المدية.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز 80 ألف قرص “صاروخ” و28 كلغ “كيف”

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة المدية.

وذلك في عملية نوعية تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة لمحاربة هذه الآفة.

تعود العملية إلى عمل ميداني واستعلاماتي مكثف، مفاده وجود شبكة إجرامية تقوم باقتناء كميات معتبرة من هذه السموم من إحدى الولايات. قبل نقلها إلى مدينة المدية وتخزينها بمسكن أحد أفراد الشبكة، تمهيدا لترويجها وبيعها.

ومكنت التحريات والأبحاث المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة، مدعمة بعمليات الترصد والمتابعة الميدانية، من تحديد هوية جميع أفراد الشبكة وأماكن تواجدهم.

وبناءً على المعطيات المتحصل عليها، تم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم، ليتبين أن أغلبيتهم مسبوقون قضائيا ومتورطون في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا، تم استصدار إذن بتفتيش المسكن المستغل في نشاطهم الإجرامي، حيث تم ضبط كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج.

وأسفرت العملية عن:

توقيف أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و37 سنة.

ضبط 80 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 مغ”.

حجز 28.650 كلغ من الكيف المعالج.

ضبط 964 قرصا من المخدرات الصلبة “إكستازي”.

حجز 6 هواتف نقالة.

ضبط مبلغ مالي يقارب 3 ملايين دينار من العائدات الإجرامية.

حجز آلة لعد النقود.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن جناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتخزين والنقل والبيع والشراء قصد البيع، والسمسرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. إضافة إلى جنحة تبييض الأموال، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.