المدية: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 850 قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالبرواقية، بحر الأسبوع الماضي، من الاطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 8 أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون في الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسط احياء مدينة البرواقية.

وتعود وقائع القضية بعد استغلال لمعلومات وصلت إلى عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية. مفادها تواجد شقيقين مسبوقين قضائيا يتخذان مكان محاذي لمنزلهما العائلي لترويج السموم المؤثرات العقلية، وسط شباب مختلف أحياء المدينة.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة، باستخدام وسائل تقنية خاصة، والترصد لهما من طرف قوات الشرطة بالزي المدني. وبعد التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، تم مداهمة مكان تواجدهما بإقحام قوات البحث والتدخل. وكذا قوات الشرطة التابعين لمكافحة الاتجار بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مكنتهم من توقيفهما في حالة تلبس رفقة شقيقهم الثالث.

وبعد تفتيش منزلهم العائلي، بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية. تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع و كمية من المخدرات الصلبة. بالإضافة الى مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار والترويج للمؤثرات العقلية.

وبعد مواصلة التحقيق مع المشتبه فيهم، تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم الاطاحة ببقية أفراد الشبكة الاجرامية المتكونة من 8 أشخاص مسبوقين قضائيا، الذين تم توقيفهم في أماكن مختلفة.

كما أسفرت العملية عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة المقدرة بأكثر من 850 قرص مهلوس. مع كمية من المخدرات الصلبة. بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج والاتجار في السموم.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين صدر في حقهم أمر ايداع الحبس المؤقت عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الاتجار اللامشروع بالمؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة.