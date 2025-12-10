المدية: تفكيك شبكة تحترف تزوير العملة الوطنية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بني سليمان بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص مختصة في تزوير العملة الوطنية.

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها قيام شخص بطرح و إصدار أوراق نقدية ذات فئة 2000 دج مزورة. للتداول على مستوى مدينة بني سليمان، بعد الترصد له من طرف عناصرنا تم توقيفه و ضبط بحوزته مبلغ مالي من فئة 2000 دج تحمل كلها نفس الرقم التسلسلي ليتم تحويله للمصلحة لمواصلة التحقيق، الذي أفضى الى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة.

بالتنسيق الدائم و المستمر مع النيابة المختصة إقليما تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص و تفتيش مساكن المشتبه فيهم، حيث بعد وضع خطة أمنية محكمة، تنقلت عناصر الشرطة لولاياتين مجاورتين لتنفيذ الاذن بالتفتيش، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و حجز مبالغ مالية من فئة 1000 و 2000 دج بنفس الرقم التسلسلي.

وبعد إخضاع الأوراق النقدية للخبرة التقنية من طرف المصالح المختصة، تم التأكيد على أن جميعها مزورة.

العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و 42 سنة. مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور يقدر بـ: (4.056.00.00 دج). 4 هواتف نقالة، ولوحة الكترونية (طابلات).

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم امام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لارتكاب جناية أو جنحة. تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني. و طرحها للتداول داخل إقليم التراب الوطني مع المشاركة. طمس أدلة لغرض تغيير مجريات التحقيق.بيع و توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور