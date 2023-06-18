المدية.. تفكيك شبكة تسهل الإقامة غير الشرعية للأجانب

تمكنت مصالح امن دائرة وزرة بالمدية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 4 أفراد. يقومون بتسهيل الإقامة غير الشرعية للأجانب من الجنسيات الإفريقية.

كما جاءت العملية على إثر لفت انتباه عناصر شرطة بالحاجز الأمني الذي تم نصبه على مستوى الطريق الوطني 1 بإقليم اختصاص أمن دائرة وزرة، لسيارة سياحية. قام سائقها بتغيير الاتجاه بمجرد مشاهدتهم، ليسلك أحد الطرق الفرعية لتجنب الوقوع في الحاجز الأمني. أين تم فورها ملاحقة السيارة وتوقيفها، أين ضبط بداخلها على 3 أشخاص من جنسية إفريقية. رفقة السائق ومرافقه اللذان ينحدران من إحدى الولايات الجنوبية. بعد التحقيق مع أطراف القضية تم توقيف شخصين آخرين من أفراد الشبكة.

بعد تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لمحكمة المدية، أصدر أوامر بإيداعهم بالمؤسسة العقابية. عن جناية تسهيل دخول وتنقل وإقامة أجانب فوق الإقليم الجزائري بصفة غير شرعية مرتكبة من طرف عدد من الأشخاص باستعمال وسيلة نقل.