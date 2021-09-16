المدية : تفكيك شبكة مكونة من 4 أشخاص تروج المؤثرات العقلية وحجز 4000 قرص مهلوس واسترجاع 500 مليون سنتيم

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المدية من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص مختصة في الترويج والاتجار بالمؤثرات العقلية، العملية تمت بإشراف وكيل الجمهورية لمحكمة المدية ، حيث مكنت من حجز أكثر من 4000 قرص مهلوس واسترجاع 500 مليون سنتيم من عائدات الاتجار .

حيث تم تقديم الأطراف إلى وكيل الجمهورية لمحكمة المدية بتهمة

جناية الحيازة بغرض الاستهلاك والبيع وشراء قصد البيع و نقل وتخزين المؤثرات العقلية في اطار جماعة اجرامية منظمة.

محكمة المدية أمرت بإيداع المتهمين الحبس.