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المدية : تفكيك شبكة مكونة من 4 أشخاص تروج المؤثرات العقلية وحجز 4000 قرص مهلوس واسترجاع 500 مليون سنتيم

بقلم معمر لعروسي
المدية : تفكيك شبكة مكونة من 4 أشخاص تروج المؤثرات العقلية وحجز 4000 قرص مهلوس واسترجاع 500 مليون سنتيم
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تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المدية من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص مختصة في الترويج والاتجار بالمؤثرات العقلية، العملية تمت بإشراف وكيل الجمهورية لمحكمة المدية ، حيث مكنت من حجز أكثر من 4000 قرص مهلوس واسترجاع 500 مليون سنتيم من عائدات الاتجار .
حيث تم تقديم الأطراف إلى وكيل الجمهورية لمحكمة المدية بتهمة
جناية الحيازة بغرض الاستهلاك والبيع وشراء قصد البيع و نقل وتخزين المؤثرات العقلية في اطار جماعة اجرامية منظمة.
محكمة المدية أمرت بإيداع المتهمين الحبس.

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