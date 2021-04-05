المدية: تفكيك شبكة وطنية لسرقة السيارات وتوقيف 6 متورطين

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قصر البخاري بولاية المدية ، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة تقوم بسرقة السيارات بمختلف أنواعها وإعادة بيعها على شكل قطع غيار بعد تفكيكها.

العملية النوعية هذه تمت بالتنسيق مع نيابة محكمة قصر البخاري، والتي اسفرت على توقيف 06 اشخاص مشتبه فيهم.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 21 و 35 سنة، من بينهم شخصان ينحدران من ولاية مجاورة، كما تم استرجاع السيارات المسروقة، و حجز سيارة سياحية كانت تستعمل في تنقلات أفراد العصابة.

ليتم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم امام الجهات القضائية المختصة إقليميا.