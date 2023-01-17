المدية: تفكيك شبكتين إجراميتين لترويج المخدرات

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة البرواقية بولاية المدية من وضع حد لنشاط عدة شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

عملية الإطاحة بالشبكات الإجرامية جاءت إثر عمليات شرطة قامت بها مصالح أمن دائرة البرواقية بالمدية بعد استغلال لمعلومات أمنية. وبعد التعرف على هوية المشتبه فيهم. تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع نيابة محكمة البرواقية والترصد لافراد الشبكة الاجرامية.

أين أسفرت العملية الأولى عن توقيف 04 مسبوقين قضائيا. و حجز كمية من الكيف المعالج، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار في السموم.

كما أسفرت العملية الثانية عن توقيف 04 مشتبه فيهم. مسبوقين قضائيا و حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، و كمية من الكيف المعالج. ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حقهم أمر إيداع مؤسسة إعادة التربية والتأهيل.