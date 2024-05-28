المدية: تفكيك شبكتين اجراميتين وحجز أزيد من 1300 قرص مهلوس وقرابة 500 غ من الكيف 

تمكنت مصالح امن المدية تفكيك شبكتين اجرامتينن بمدينة المدية وحجز كمية معتيرة من المؤثرات العقلية والكيف المعالج.

العملية جاءت بعد تتبع تحركات احد المشتبه فيهم القادم من ولاية جنوبية يقوم بتوزيع المؤثرات والمخدرات بأحد أحياء المدينة، اين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهم بين 25و30سنة وتم حجز الكمية المذكورة سابقا بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة إقليميا.