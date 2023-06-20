المدية: تفكيك شبكتين وحجز مخدرات ومؤثرات عقلية بقيمة مليار ونصف

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات بأمن ولاية المدية. في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين. تنشطان في مجال الإتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد الاستغلال الفعال لمعلومات وردت في هذا الشأن، عن تواجد مجموعة من الأشخاص المسبوقين قضائيا يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط أحياء مدينة المدية، أين تم وضع خطة عملياتية ممنهجة بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة، أسفرت عن توقيف 08 مشتبه فيهم من بينهم قاصر.

كما أسفرت العملية عن حجز 1334 قرص من مخدر سيبيتاكس. 402 قرص من مخدر اكستازي. 10 حزم صغيرة من مخدر كوكايين. 102 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. 200 غرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي من عائدات الترويج للسموم

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية الحيازة لغرض الاستهلاك و البيع والتخزين و شراء قصد البيع و نقل المؤثرات العقلية و المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.