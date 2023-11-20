المدية: تفكيك 4 شبكات لترويج المخدرات بينهم إمراة وابنها

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدية من وضع حد لنشاط أربعة شبكات إجرامية. مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدية.

العملية الأولى جاءت إستغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى عناصر الفرقة تفيد بقيام شخصين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإحدى أحياء مدينة المدية. بعد تنشيط عنصر البحث والتحري والترصد لتحركات المشتبه فيه. تمكنت قوات الشرطة بالفرقة من توقيف أحدهما.

وبعد عملية التفتيش لمسكنه تم ضبط وحجز صفيحتين ونصف من المخدرات (القنب الهندي) قدر وزنها بـ(266.43) غرام وكمية من المؤثرات العقلية. تمثلت في 21 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بهذه السموم. ومواصلة للتحقيق والتحري أفضت العملية إلى تورط شخصين آخرين.

العملية الثانية جاءت بناءا على معلومات وردت إلى عناصر الفرقة. مفادها أن امرأة تقوم ببيع أنواع المؤثرات العقلية رفقة ابنها بإحدى الأحياء العريقة بمدينة المدية مستغلة منزلها لاستقبال زبائنها وبيع السموم.

على الفور وبعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري والتتبع تم توقيف قاصر خرج من منزل المعنية وبعد عملية التلمس الجسدي تم ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية بحوزته.

ومواصلة للتحقيق بالتنسيق مع وكيل الجمهورية باشرت عناصر الفرقة عملية التفتيش لمسكن المعنية بالآمر. أين تم توقيف أحد الأشخاص بالمنزل بحوزته كمية من المؤثرات العقلية و تم العثور على كمية بالطابق العلوي. كما تم العثور على كمية مخبأة في ثلاثة أماكن متفرقة، أسفرت العملية إجماليا على توقيف (04) أشخاص وحجز (440) كبسولة من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي من عائدات المتاجرة في السموم .

ليتم إنجاز ملفات قضائية منفصلة ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا