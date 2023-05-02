قناة النهار المدية : تنامي ظاهرة التخريب والإعتداء على شبكات وخطوط الكهرباء بقلم قناة النهار نشر في 02 ماي 2023 - 11:10 شارك غرِّد أرسل 22 0 المدية : تنامي ظاهرة التخريب والإعتداء على شبكات وخطوط الكهرباء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2fZ7n اقرأ أيضا في أول محطة مفصلية.. قانون المضاربة يتخلص من ممارسات التجار في خلق الندرة قناة النهار 12 أفريل هكذا كان رد سائق بخصوص قرار منع الدراجات النارية بداية من الساعة العاشرة ليلا قناة النهار 23 أفريل الفريق أول "السعيد شنقريحة" يشارك في إفتتاح معرض 2023 LAAD بالبرازيل قناة النهار 12 أفريل وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة قناة النهار 01 ماي أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل الوزير الأول يؤدي صلاة العيد بالجامع الكبير بالعاصمة قناة النهار 21 أفريل قسنطينة تستعد لإحتضان كان الناشئين قناة النهار 28 أفريل فلاحة: أسعار الأضاحي بهذا الموسم لن تقل عن 50 ألف دينار قناة النهار 29 أفريل وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لهياكل قطاعه بجيجل قناة النهار 19 أفريل "محمد علال: "الأطفال أساسيين في الأعمال الفنية رغم الظروف قناة النهار 15 أفريل