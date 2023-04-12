المدية: تنظيم إفطار جماعي لرجال الإنقاذ الذين تم إرسالهم إلى تركيا وسوريا

نظمت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات النفطية (نفطال) أمس الثلاثاء بالمدية إفطارا جماعيا على شرف رجال الانقاذ للحماية المدنية. الذين شاركوا في عمليات الإغاثة والإنقاذ بتركيا وسوريا. إثر الزلزال الذي ضرب هذين البلدين يوم 6 فيفري الفارط.

وتم دعوة أفراد فريق البحث و الإنقاذ في الأوساط الحضرية للحماية المدنية لولاية المدية. الذين تم إرسالهم إلى مختلف المناطق المتضررة من الزلزال. إلى إفطار جماعي نظم بالمقر التجاري لمؤسسة نفطال الواقع بوسط مدينة المدية.

و تندرج هذه المبادرة في إطار دعم الجهود و التضحيات التي يقدمها باستمرار عناصر الحماية المدنية و الإشادة برجال الإنقاذ الذين تم ايفادهم الى تركيا و سوريا. حيث ساهموا في إنقاذ العشرات من الأشخاص و جسدوا اجمل صور التضامن تاركين أثرا طيبا لدى مواطني هذين البلدين بفضل تفانيهم و احترافيتهم.