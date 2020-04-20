المدية: توزيع 3919 قفة على 148 منطقة بمناسبة شهر رمضان

تم اليوم الاثنين، توزيع 3919 قفة على 148 منطقة بولاية المدية.

وتتعلق المناطق المعنية، ببوغار، اولاد بوعشرة، بوعيشون، سي المحجوب، الشهبونية، بوغزول، الميهوب، سيدي دمد، الكاف لخضر،العوينات، عين بوسيف، شنيقل.

كما تم توزيع مساعدات على مناطق تافراوت، شلالة العذاورة، وادي حربيل، بوشراحيل، خمس جوامع، القلب الكبير، الحوضين، تابلاط، مزغنة، عزيز.

بالإضافة الى مناطق ام الجليل، مجبر، سغوان، ثلاثة الدوائر، العمارية، اولاد ابراهيم، سيدي الربيع، بوسكن، السواقي، سيدي زهار، وسيدي زيان، ما مجموعه 34 بلدية.

ويأتي هذا في إطار إمداد المساعدات لفائدة الفئات المحتاجة والمتضررة من تداعيات تفشي الوباء وتطبيق الحجر الصحي، عن طريق القوافل التضامنية.

ويصل تعداد المساعدات المقدمة الى حد الآن حوالي 20 الف قفة وزعت وتوزع بالتدريج لمحتاجيها عبر تراب الولاية، تحسبا لشهر رمضان الكريم .

ودعا والي المدية الجميع من مؤسسات الدولة والجمعيات الناشطة والخيرين من أبناء الوطن للانخراط في العمل التضامني والتطوعي.

كما أثنى على جهود جميع الموجودين في الصفوف الأولى لمجابهة الوباء وتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في إطار الهبات التضامنية.