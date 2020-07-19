المدية: توزيع 5 سيارات إسعاف طبية مجهزة على 5 بلديات

أشرف والي المدية، اليوم الاحد، على عملية توزيع 5 سيارات إسعاف طبية مجهزة بأحدث التجهيزات، على 5 بلديات.

ويتعلق الأمر بالعيادات المتعددة الخدمات في كل من بلدية العيساوية، بوسكن، عين قصير، مجبر، الزوبيرية.

يأتي هذا في إطار برنامج تزويد الولاية بـ 59سيارة اسعاف، منها 48 سيارة في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و11سيارة مماثلة في اطار برنامج الهضاب العليا.

وتأتي عملية التوزيع استجابة للاحتياجات المسجلة في المؤسسات الاستشفائية سيما في مناطق الظل الأمر الذي من شأنه تلبية احتياجات مواطني البلديات المعنية، لتبقى العملية مستمرة الى حين استكمال كافة الاحتياجات.