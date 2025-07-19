المدية: توقيف سائق سيارة دهس شخصا عمدا!

تمكنت الوحدات العملياتية للأمن الحضري الثالث بمعية فرقة البحث والتدخل بالمدية، من توقيف سائق سيارة قام بدهس شخص عمدا.

وحسب بيان لذات المصالح، تم ذلك، على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله قيام سائق سيارة سياحية بعملية دهس مواطن راجلا عمدا بعد الترصد له.

وعلى الفور وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم فتح تحقيق في القضية من طرف الوحدات العملياتية للأمن الحضري الثالث بمعية فرقة البحث و التدخل.

وباستغلال مقطع الفيديو من طرف الفرق التقنية المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية. وبعد تنشيط عنصر الاستعلام الميداني وتكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية الفاعل. الذي تم توقيفه بعد محاولته تمويه قوات الشرطة من خلال تغيير مكان إقامته لتسهيل فراره الى وجهة مجهولة. مع حجز السيارة المستعملة في الجريمة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضده وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.