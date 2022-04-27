المدية: توقيف سارقي الكوابل النحاسية بالبرواقية
تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبرواقية، بولاية المدية، من توقيف شخص متلبس بجريمة سرقة كوابل نحاسية بتوفر ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة.
بالإضافة الى تكوين جمعية أشرار والتخريب العمدي لممتلكات عمومية وذلك في حدود الساعة الرابعة صباحا.
وفي هذا السياق، تعود حيثيات القضية الى ورود اتصال هاتفي من مواطنين مفاده وجود مجموعة من الاشخاص على متن سيارة يقومون بقطع كوابل نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء.
و على الفور تم تشكيل دورية و التنقل الى عين المكان، حيث تم وضع خطة محكمة وهذا بتطويق مكان وقوع السرقة والاماكن المجاورة.
كما مكنت العملية من توقيف شخص متلبس بالجريمة واسترجاع المسروقات والمتمثلة في كوابل نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء بطول 774متر ذو قطر 38مم.
الى جانب كوابل نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء بطول 258 متر ذو قطر 17.8م، وألة يدوية لقطع الاسلاك، و قفازات تستعمل كعازل الكهرباء أثناء الصعود في الاعمدة الكهربائية
بالاضافة الى 4 اعمدة حديدية بطول 50سم إلى 1متر ذات قطر 14مم، و مصباحين بحجم متوسط
بالمقابل و مواصلة للتحقيق مع الموقوف تبين أنه ينتمي إلى عصابة منظمة تنشط عبر إقليم ولاية المدية و ولايات مجاورة.
كذلك تم تفكيك قضيتان عالقتين على مستوى بلديتي العمارية وسي المحجوب تتعلقان بسرقة الكوابل النحاسية.
تم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية.
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درك البرواڤية في المدية يطيح بشبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي
درك البرواڤية في المدية يطيح بشبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي
كما تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في البرواڤية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في المدية،
من فك لغز مسلسل القيام بارتكاب عدة عمليات سطو وسرقة استهدف العشرات من رؤوس الماشية عبر أقاليم 4 ولايات من الوطن، على غرار كل من المدية وعين الدفلى والبليدة والجزائر.
حيث تم على إثرها توقيف 9 مشتبه فيهم من مختلف الأعمار، أغلبهم مسبوق في قضايا مماثلة، حسب مصادر “النهار”،
التي أشارت إلى أن حيثيات القضية تعود إلى تفاقم ظاهرة سرقة المواشي، خاصة في المدة الأخيرة.
وبناءً على الشكاوى المقدمة من طرف عدد من الضحايا، الشيء الذي جعل قيادة مجموعة الدرك الوطني تحتكم إلى وضع مخطط محكم
يهدف أساسا للتصدي لمثل هذه الظواهر وللحد من انتشارها.
خاصة في المدة الأخيرة، مما جعل وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في “البرواڤية” تفتح تحقيقات معمقة في تلك القضــايا
التي راح ضحيتها عدد من الفلاحين والموالين وحتى المربين من مختلف مناطق الوطن.
وبفعل تنشيط عنصر الاستعلامات وكثيف الأبحاث وأساليب التحريات الحديثة، التي مكنت المحققين من معالجة القضية،
تم على إثرها توقيف 9 لصوص من محترفي الإجرام العام.
حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص في البرواڤية، بينما لا زالت الأبحاث جارية على قدم وساق
لملاحقة وتوقيف أفراد العصابة المتواجدين في حالة فرار،
بتهمة تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة وسرقة المواشي.