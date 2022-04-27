المدية: توقيف سارقي الكوابل النحاسية بالبرواقية

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبرواقية، بولاية المدية، من توقيف شخص متلبس بجريمة سرقة كوابل نحاسية بتوفر ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة.

بالإضافة الى تكوين جمعية أشرار والتخريب العمدي لممتلكات عمومية وذلك في حدود الساعة الرابعة صباحا.

وفي هذا السياق، تعود حيثيات القضية الى ورود اتصال هاتفي من مواطنين مفاده وجود مجموعة من الاشخاص على متن سيارة يقومون بقطع كوابل نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء.

و على الفور تم تشكيل دورية و التنقل الى عين المكان، حيث تم وضع خطة محكمة وهذا بتطويق مكان وقوع السرقة والاماكن المجاورة.

كما مكنت العملية من توقيف شخص متلبس بالجريمة واسترجاع المسروقات والمتمثلة في كوابل نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء بطول 774متر ذو قطر 38مم.

الى جانب كوابل نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء بطول 258 متر ذو قطر 17.8م، وألة يدوية لقطع الاسلاك، و قفازات تستعمل كعازل الكهرباء أثناء الصعود في الاعمدة الكهربائية

بالاضافة الى 4 اعمدة حديدية بطول 50سم إلى 1متر ذات قطر 14مم، و مصباحين بحجم متوسط

بالمقابل و مواصلة للتحقيق مع الموقوف تبين أنه ينتمي إلى عصابة منظمة تنشط عبر إقليم ولاية المدية و ولايات مجاورة.

كذلك تم تفكيك قضيتان عالقتين على مستوى بلديتي العمارية وسي المحجوب تتعلقان بسرقة الكوابل النحاسية.

تم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية.

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