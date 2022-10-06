المدية: توقيف ستيني يحترف النصب والإحتيال على المواطنين بالبرواقية

تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية بولاية المدية من وضع حد لممارسات شخص ستيني. يحترف النصب والاحتيال على المواطنين.

القضية جاءت استغلالا لمعلومات وصلت إلى عناصر الضبطية القضائية. تفيد بتواجد شخص يحترف النصب والإحتيال على المواطنين. من خلال إيهام ضحاياه أنه صاحب نفوذ وبإمكانه تقديم لهم مزايا وإمتيازات “كسكن و مناصب شغل”. بعد التوسط لهم مع المسؤولين لمختلف المؤسسات والادارات مقابل مبالغ مالية.

كما تمكنت ذات المصالح، من توقيف المشتبه فيه، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين تم حجز عدد معتبر من الملفات الإدارية على مستوى مسكنه العائلي، ومبلغ مالي من عائدات أفعاله المجرمة قانونا. ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام محكمة نيابة البرواقية عن قضية النصب والإحتيال.