المدية: توقيف شبكة إجرامية تبتزّ الأشخاص عبر “الواتساب” و”الفايسبوك”

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية المدية، بحر الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة إجرامية. قاموا بتهديد وابتزاز أحد المواطنين عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (24 و 32 سنة). وتعود وقائع القضية بعدما تقدم أحد المواطنين أمام عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية المدية. من أجل التبليغ عن تعرضه إلى التهديد و الإبتزاز من طرف مجهولين عن طريق موقعي التواصل الاجتماعي (الواتساب ، الفايسبوك). من خلال مطالبتهم بمبلغ مالي معتبر مقابل عدم نشرهم لصوره الخاصة. حول قصة وهمية مفبركة من طرفهم.

كما قامت ذات المصالح، بعد ترصد و مراقبة الضحية و جمع كافة المعلومات الشخصية عنه من طرف احد المقربين للمشتبه فيه الرئيسي، و الذي كان يعمل لدى الشاكي.

وفور تلقي الشكوى، تم فتح تحقيق في القضية من طرف عناصر الفرقة المختصة في مجال الجرائم الإلكترونية باستعمال وسائل تقنية خاصة. مكنتهم من تحديد هوية أفراد الشبكة والمشتبه فيهم و مكان تواجدهم. ليتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية. و التي اسفرت عن توقيف أفراد الشبكة الاجرامية المتكونة من ثلاثة أشخاص. كما أن المشتبه فيه الرئيسي مسبوق قضائيا.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد أفراد الشبكة المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهم أمر إيداع الحبس المؤقت عن قضية تكوين جمعية اشرار بغرض التهديد و الابتزاز ، السب متبوع بالقذف و التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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