المدية: توقيف شبكة لترويج المهلوسات وحجز 5081 قرص مهلوس

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية المدية في عمليات متفرقة من وضع حد لنشاط أفراد شبكات إجرامية. تمتهن بيع و ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

العملية منجزة من قبل فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها قيام شبكة إجرامية. تقوم بنقل كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة المدية على متن سيارة سياحية من إحدى الولايات المجاورة. أين تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت على توقيف المركبة. وبعد تفتيشها تم ضبط وحجز 2338 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام بواقي الصدمات الخلفي. ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

بالإضافة كذلك إلى ثلاثة عمليات أخرى بكل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين بوسيف و أمن دائرة بني سليمان و أمن دائرة العزيزية. أسفرت على توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 206 كبسولة من المؤثرات العقلية و 15.17 غ من المخدرات (كيف معالج). ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

كما أسفرت كل العمليات على توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 42 سنة. وحجز 2544 كبسولة من المؤثرات العقلية و15.17 غرام من المخدرات “كيف معالج”. بالإضافة كذلك إلى 120730 دج من عائدات الترويج وأسلحة بيضاء محظورة. ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم امام الجهات القضائية المختصة إقلميا عن قضايا الحيازة والبيع والنقل لمؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة. حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الترويج بطريقة غير شرعية بأي وسيلة كانت.