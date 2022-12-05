المدية: توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية المدية، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا. قاما بالإعتداء على مواطن بالعنف وسلبا منه مبلغ مالي قدر بأكثر من 265 مليون سنتيم بأحد أحياء مدينة المدية المنعزلة.

وقائع القضية جاءت بعد تقدم أحد المواطنين أمام عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول، لترسيم شكوى ضد مجهولين. قاما بالاعتداء عليه بالعنف بأحد احياء مدينة المدية. و سلبا منه مبلغ مالي كان بحوزته يقدر بأكثر من 265 مليون سنتيم. كان بصدد إيداعه بالبنك، مقدما بعض الأوصاف للشخصين المعتدين عليه.

فورها باشرت مصالح الشرطة عمليات البحث والتحري، مع تكثيف العمل الإستعلامي العملياتي، و التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في ظرف قياسي وجيز لم يتعدى 24 سا. كما تم استرجاع المبلغ المسلوب من الضحية.

و بعد التحقيق مع المشتبه فيهما اللذان يشكلان جمعية أشرار، تبيّن أنهما كانا يتخذان مكان منعزل عن الأنظار، ومحاذي للطريق المؤدي لأحد البنوك بمدينة المدية لترصد الضحايا الوافدين إليه، قصد اجراء معاملات بنكية. أين لفت انتباههما الضحية الذي نزل من سيارته حاملا كيسا بلاستيكيا يظهر بداخله مبلغ مالي. حيث قاما بمباغتته و التعدي عليه بالعنف، وسرقة المال الذي كان بحوزته. ليلوذا بالفرار الى وجهة مجهولة و اخفاء النقود في اماكن متفرقة.

غير ان احترافية عناصر الشرطة، مكنت من توقيفهما في ظرف قياسي لم يتعدى ساعة من الزمن من اقترافهما جرمهما. مع استرجاع المبلغ المسروق.

كما تم بالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما. وتقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا، عن جناية السرقة بالعنف مع التعدد.

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