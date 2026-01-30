المدية.. توقيف شخصين تورطا في سرقة المواشي 

أوقفت مصالح الأمن الحضري بحي 15 ديسمبر بالمدية، شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة مواشي استهدفت مستودعا بمسكن عائلي بوسط المدينة.

العملية جاءت عقب تحريات تقنية دقيقة باشرتها عناصر الضبطية القضائية فور تسجيل سرقة ثمانية رؤوس أغنام من قبل مجهولين.

حيث مكنت الأبحاث المكثفة من تحديد مواصفات المركبات المستعملة في الجريمة وتوقيف المشتبه فيهما في كمين محكم وقد أفضت عملية تفتيش مساكن الموقوفين، بناء على إذن من النيابة المختصة، إلى حجز مبلغ مالي قدره 454,000 دج يمثل عائدات بيع الرؤوس المسروقة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية عن جنحة السرقة المقترفة بظروف الليل والتعدد والكسر.

ليتم إحالة الملف مباشرة إلى قاضي الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.