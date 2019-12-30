المدية: توقيف شخص وحجز أكثر من 4000 خرطوشة صيد في بني سليمان

أوقفت مصالح الامن دائرة بني سليمان بولاية المدية شخص بتهمة الإتجار غير الشرعي في الذخيرة الحية من الصنف الخامس.

وخلال العملية تمت ضبط أكثر من 4000 خرطوشة صيد من صنع أجنبي.

العملية تمت إثر ورود معلومات لمصالح الشرطة تُفيد عن وجود شخص يقوم بالاتجار بخراطيش الصيد عيار 16 ملم بطريقة غير شرعية.

وأسفرت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه أين كان متواجد بأحد المساكن المهجورة التي كان يستغلها لإخفاء البضاعة غير المشروعة.

وعقب تفتيش منزل المشتبه فيه تم ضبط 4013 خرطوشة صيد عيار 16 ملم من صنع أجنبي.

تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أمر بإيداعه مؤسسة إعادة التربية والتأهيل.