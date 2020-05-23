المدية: توقيف شخص يُمول محلات تجارية بـ”Flan” منتهي الصلاحية

أوقفت مصالح أمن دائرة البرواقية بالمدية، شخصا كان بصدد تسويق منتج منته الصلاحية في الأسوق والمحلات التجارية عشية عيد الفطر المبارك، بمسحضر الفلون flan المغشوشة.

وتمت عملية التوقيف، على إثر عملية مراقبة وتفتيش لمصالح الشرطة على مستوى الفضاءات والمحلات التجارية.

أين لفت إنتباه عناصر الشرطة، لأحد الأشخاص على متن مركبة تجارية، كانت مركونة وسط المدينة، يقوم بتموين المحلات التجارية بمسحوق الفلون ذات علامة غير معروفة، ومعبأة في أكياس مشبوهة تحمل علامة حليب وليس المادة المذكورة.

ليتم توقيف المشتبه فيه، وحجز 1400 وحدة من المادة المغشوشة، والاتصال بأعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة، الذين أكدوا أن المسحوق مغشوش والعلامة التجارية مزورة وغير معروفة.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية خداع ومحاولة خداع مستهلك ، وعدم مطابقة الوسم مع انعدام الفوترة