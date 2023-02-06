المدية: توقيف شقيقين مسبوقين قضائيا وحجز كمية من المهلوسات بالبرواقية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من وضع حد لنشاط أفراد شبكتين إجراميتين. مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في كل من البرواقية وقصر البخاري.

عملية الإطاحة بالشبكتين الإجراميتين، جاءت إثر عمليتين متفرقتين قامت بهما مصالح أمن ولاية المدية. العملية الأولى قامت بها قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة قصر البخاري. بعد استغلالهم لمعلومات تفيد عن تواجد شقيقين مسبوقين قضائيا يقومان بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة قصر البخاري.

لتباشر فورها عملية الإستعلام العملياتي وتحديد مكان تواجدهما. أين تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات القضائية المختصة إقليميا بالمدية. أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما، و بعد تفتيش مسكنهما تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 761 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي من عائدات الترويج للسموم.

وفي عملية ثانية واستغلالا لمعلومات أمنية، تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الأولى بالبرواقية من توقيف شخصين يروجان المؤثرات العقلية بمدينة البرواقية.

عملية التوقيف جاءت بعد عمليات التتبع و الترصد لتحركات للمشتبه فيهما، و بعد وضع خطة امنية محكمة تم الاطاحة بهما في اماكن مختلفة. واللذان حاولا الفرار بعد مشاهدتهما لعناصر الشرطة تقترب منهما. حيث تم توقيف الاول والعثور بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية.

كما تم الإطاحة بالثاني في حالة تلبس بترويج السموم، و العثور لديه على كمية من المؤثرات العقلية كانت داخل كيس بلاستيكي، و بعد اقتياده الى مقر الفرقة و مواصلة التحقيق معه تم الاقرار على أماكن اخفاء المؤثرات العقلية بالمدية، حيث كان يتخذ بعض الأماكن المجاورة لمقر سكناه لإخفائها. ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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