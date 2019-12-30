المدية : توقيف عشرة أشخاص يروجون المخدرات والمؤثرات العقلية 

تمكنت مصالح امن المدية من توقيف جماعة 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 34 سنة مسبوقين قضائيا، يروجون المخدرات والمؤثرات العقلية وسط احياء مدينة المدية.

عملية التوقيف جاءت بعد تلقي مصالح أمن الولاية لمكالمة هاتفية عبر الخط الاخضر 1548، مفادها وجود أشخاص يقومون باعمال مشبوهة في أحد الاحياء بمدينة المدية.

وتم توقيفهم بعد مداهمة الحي ، مع حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية التي كانت معدة للترويج، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة و مبالغ مالية من عائدات الاتجار في المخدرات.

ليتم انجاز ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، الذي أمر بإيداع 8 منهم المؤسسة العقابية.

كما تم وضع إثنان تحت الرقابة القضائية، عن قضية جناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف البيع والاستهلاك الشخصي في إطار جماعة اجرامية منظمة.