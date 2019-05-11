المدية : توقيف عصابة تحترف السطو على المنازل بقصر البخاري

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قصر البخاري من بالمدية في قضيتين منفصلتين من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تختص باعتداءاتها على ممتلكاتهم والسطو على بيوتهم.

اين تم توقيف 05 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين (22 و30 سنة).

وقائع القضية الأولى تعود عند تقدم أحد المواطنين أمام عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة قصر البخاري من أجل التبليغ عن تعرض مسكنه العائلي للسطو والسرقة.

من طرف مجهولين، استولوا من خلالها على مجموعة من الأغراض الثمينة و الأجهزة الكهرومنزلية، بالإضافة إلى كمية من الذهب

لتنتقل عناصر الضبطية القضائية مرفوقين بعناصر الشرطة العلمية لمعاينة مسرح الجريمة، أين تبين بهم أن الفاعلين قاموا بالدخول إلى المنزل عن طريق التسلق للسقف وتقطيع سياج المنزل.

لتباشر فورها عمليات البحث و التحري في القضية، و باستعمال وسائل تقنية تم الكشف عن هوية المشتبه فيهما وتوقيف احدهما.

و بعد تفتيش منزله العائلي بموجب اذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.

تم العثور على بعض الأغراض المسروقة ، ليتواصل التحقيق معه و الذي اسفر على تاكيد هوية شريكه في عملية السرقة الذي تم تويقفه هو الاخر و استرجاع المسروقات التي كانت بحوزته.

وفي قضية مماثلة و منفصلة تمكنت نفس المصالح من تفكيك شبكة اجرامية ثانية تحترف السطو على ممتلكات المواطنين، وتوقيف افرادها المقدر عددهم بـ 03 اشخاص مسبوقين قضائيا.

وذلك بعد تسجيل عناصر الشرطة القضائية بامن دائرة قصر البخاري شكوى من طرف احد المواطنين ضحية عملية سطو و سرقة طالت مسكنه العائلي.

وبعد المعاينة الميدانية لفرقة الشرطة العلمية لذات المصلحة، تمكنت من تحديد هوية احد المشتبه فيهم، بفضل نظام التعريف الآلي للبصمات (AFIS)، وبعد توقيفه و مواجهته بالادلة اعترف بالجرم المنسوب اليه كما اقر على شركائه في ارتكابه.

بعد إنتهاء التحقيق أنجز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري، ادان المشتبه فيهما في القضية الاولى ب 05 سنوات حبس نافذ عن قضية ، السرقة بالتعدد.

فيما اودع المشتبه فيهم في القضية الثانية الحبس المؤقت عن جناية تكوين جمعية اشرار لاعداد ارتكاب جناية السرقة بتوافر ظرف التعدد الليل و بواسطة الكسر من الخارج.