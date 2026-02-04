المدية: توقيف عصابة تورطت في شجار عنيف بوسط المدينة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بالمدية من وضع حد لنشاط عصابة أحياء تتكون من 10 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و 28 سنة. بعد تورطهم في شجار عنيف بأحد الأحياء.

تعود حيثيات القضية بعد تلقي نداء من قاعة الإرسال بأمن الولاية يفيد بوقوع شجار جماعي عنيف باستعمال أسلحة بيضاء على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص. حيث تنقلت قوات الشرطة فورا إلى عين المكان وقامت بتوقيف المشتبه فيهم تباعا وتحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. مع ضبط وحجز كمية الممنوعات كانت بحوزتهم.

وقد أسفرت العملية عن حجز 34 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع وقارورة مؤثر عقلي. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام كانت تستخدم في ترهيب المواطنين. والإخلال بالنظام العام وخلق جو من اللاأمن داخل الحي.

وعقب استكمال التحقيقات، تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. عن قضية المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء في إطار عصابة أحياء وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور