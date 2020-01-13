المدية: توقيف عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بولاية المدية، من توقيف شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية، وإعادة بيعها كاملة، أو على شكل قطع غيار.

العملية تمت بإشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة.

كما تم استرجاع 4 دراجات نارية و3 أخرى على شكل لواحق، بعد أن تم تفكيكها وبيع قطع غيارها.

وقد تم انجاز ملف قضائي ضد المتورطين وتقديمهم امام نيابة محكمة المدية، لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة الموصوفة للمركبات ذات محرك والمتاجرة بها وبقطع غيارها دون سند قانوني، وإخفاء أشياء مسروقة.