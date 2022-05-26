المدية : توقيف عصابة وحجز 1.2 كلغ من الكيف المعالج بقصر البخاري
تمكنت مصالح أمن دائرة قصر البخاري من الاطاحة بشبكة اجرامية مكونة من 7 اشخاص مسبوقين قضائيا ينشطون في مجال الاتجار والترويج المخدرات وسط احياء مدينة قصر البخاري.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا وبعد وضع خطة امنية تمكنت المصلحة المحققة من حجز أكثر من 1200 غ من الكيف المعالج. بالاضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار في السموم. ومركبة سياحية كانت تستعمل في تنقل افراد الشبكة والمخدرات على متنها.
ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري. حيث تم ايداعهم الحبس عن تهم حيازة وتخزين المخدرات بغرض البيع، والممارسة غير الشرعية لمهن الصحة .
طالع ايضا: عين تموشنت: توقيف عصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت، من وضع حد لعصابة أحياء متكونة من ستة أشخاص.
وفي بيان لأمن الولاية، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم مابين 22 و 36 سنة تورطوا في عدة شجارات باستعمال الأسلحة البيضاء و الألعاب النارية بأحد الأحياء بمدينة عين تموشنت محاولين فرض منطق السيطرة على الأحياء السكنية.
وفي هذا السياق، مكن التدخل الفوري لذات العناصر من توقيف عنصرين بعين المكان فيما تم تحديد باقي أفراد العصابة بعد تكثيف البحث و التحري تم توقيفهم.
و بعد تفتيش مساكنهم بموجب أذونات صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت تم حجز و ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام كانت تستعمل في الإعتداءات.
بالمقابل، المشتبه فيهم تم تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بتهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية أو لجنحة، إنشاء عصابة أحياء قصد الاعتداء و بث الرعب في نفوس المواطنين.
بالاضافة الى تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو إنعدام الأمن، حمل أسلحة بيضاء ، الإخلال بالنظام العام ، أين تم ايداعهم الحبس المؤقت.
طالع أيضا:
عين تموشنت: توقيف شخصين متورطين في مقتل شاب
كما تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة بأمن ولاية عين تموشنت. خلال هذا الأسبوع من توقيف شخصين مشتبه فيهما في مقتل شاب بأحد الأحياء الشعبية بمدينة عين تموشنت .
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 5 ماي، أين تلقى الضحية المدعو ي.ب 19 سنة عدة طعنات. بواسطة سلاح أبيض على مستوى الصدر من قبل شخصين بعد شجار دار بينهم.
وتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية احمد مدغري حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. على الفور قامت المصلحة بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت المختص اقليميا وفتح تحقيق في القضية.
وبعد تكثيف عملية البحث والتحري مع محيط الضحية وسماع عديد من الشهود. تم توقيف شخصين مشتبه فيهما وهما شقيقين توأمين. ويتعلق الأمر بـالمدعوان: ج.ع و ج.م 17 سنة. واللذين أنكرا صلتهما بالجريمة إلا انه بعد مواجهتهما بالدلائل والقرائن إعترفا بالجريمة الشنيعة التي إقترفاها في حق الضحية .
المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار بواسطة سلاح أبيض. أين أحيل الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي أصدر ضدهما أمر بإيداع.
عين تموشنت ..وفاة شاب بطعنات خنجر
إهتز حي العقيد عثمان بعاصمة الولاية عين تموشنت على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب بعد تعرضه لطعنات خنجر.
وحسب مصادر النهار اونلاين الضحية وهو شاب يبلغ من العمر 19 سنة تعرض لطعنات خنجر من مجهولين توفي على ثرها متأثرا بجراحه.
من جهتها مصالح الأمن باشرت تحرياتها لتوقيف المتورطين ومعرفة أسباب الجريمة.