المدية : توقيف عصابة وحجز 1.2 كلغ من الكيف المعالج بقصر البخاري

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر البخاري من الاطاحة بشبكة اجرامية مكونة من 7 اشخاص مسبوقين قضائيا ينشطون في مجال الاتجار والترويج المخدرات وسط احياء مدينة قصر البخاري.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا وبعد وضع خطة امنية تمكنت المصلحة المحققة من حجز أكثر من 1200 غ من الكيف المعالج. بالاضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار في السموم. ومركبة سياحية كانت تستعمل في تنقل افراد الشبكة والمخدرات على متنها.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري. حيث تم ايداعهم الحبس عن تهم حيازة وتخزين المخدرات بغرض البيع، والممارسة غير الشرعية لمهن الصحة .

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت، من وضع حد لعصابة أحياء متكونة من ستة أشخاص.

وفي بيان لأمن الولاية، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم مابين 22 و 36 سنة تورطوا في عدة شجارات باستعمال الأسلحة البيضاء و الألعاب النارية بأحد الأحياء بمدينة عين تموشنت محاولين فرض منطق السيطرة على الأحياء السكنية.

وفي هذا السياق، مكن التدخل الفوري لذات العناصر من توقيف عنصرين بعين المكان فيما تم تحديد باقي أفراد العصابة بعد تكثيف البحث و التحري تم توقيفهم.

و بعد تفتيش مساكنهم بموجب أذونات صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت تم حجز و ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام كانت تستعمل في الإعتداءات.

بالمقابل، المشتبه فيهم تم تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بتهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية أو لجنحة، إنشاء عصابة أحياء قصد الاعتداء و بث الرعب في نفوس المواطنين.

بالاضافة الى تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو إنعدام الأمن، حمل أسلحة بيضاء ، الإخلال بالنظام العام ، أين تم ايداعهم الحبس المؤقت.

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