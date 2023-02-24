المدية: توقيف وإيداع 13 شخصا يروّجون المخدرات والمؤثرات العقلية ببني سليمان

تمكنت مصالح أمن دائرة بني سليمان بالمدية من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية متكونة 13 مشتبه فيه أغلبهم مسبوقين قضائيا.

وتورط المشتبه فيهم في حيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية، بغرض النقل و التخزين في اطار جماعة اجرامية منظمة.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات أمنية مفادها تواجد أشخاص مسبوقين قضائيا، يقومون بترويج المؤثرات العقلية بين احياء مدينة بني سليمان بالمدية. ليتم فورها مباشرة عمليات البحث و التحري بالتنسيق الدائم و المستمر مع نيابة محكمة بني سليمان.

كما أسفرت عن تحديد هوية بعض المتورطين، و بعد وضع خطة أمنية محكمة، تم مداهمة أماكن تواجدهم من طرف قوات الشرطة. والتي أسفرت عن توقيفهم و تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معهم. و الكشف عن بقية افراد الشبكة الاجرامية، الذين تم الاطاحة بهم جميعا في حالة تلبس بالجرم المنسوب إليهم.

وبعد استصدار أذونات تفتيش لمساكنهم تم حجز كمية من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية من عائدات الاتجار، أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير(سيوف)، وهواتف نقالة كانت تستعمل في الاتصال بين أفراد الشبكة الاجرامية.

ليتم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين صدر أمر إيداع 13 متورط مؤسسة إعادة التربية.

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