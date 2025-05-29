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المدية: توقيف 17 شخصا وحجز 3297 من الأقراص المهلوسة

بقلم معمر لعروسي
المدية: توقيف 17 شخصا وحجز 3297 من الأقراص المهلوسة
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تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من الإطاحة بشبكات إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث شملت هذه العمليات مناطق ثلاث دوائر بالولاية، على غرار المدية، البرواقية، عين بوسيف، وشلالة العذاورة.

وقد أسفرت الحملات المنسقة، التي نفذتها وحدات متعددة من الشرطة القضائية وفرق مكافحة المخدرات. عن توقيف 17 مشتبها بهم، بينهم فتاة. كما تمكنت المصالح الأمنية من حجز كميات معتبرة من السموم، شملت 3297 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، و269.02 غرام من القنب الهندي. إضافة إلى 8 قوارير من المحلول المخدر ومبلغ مالي قدره 253,950 دينار جزائري كعائدات للمتاجرة غير المشروعة، أسلحة بيضاء.

وقد تم إنجاز ملفات قضائية ضد جميع المشتبه بهم، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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