المدية: توقيف 19 شخصا وحجز أكثر من 600 قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدية، فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، الأمن الحضري الخامس، الأمن الحضري عين الجردة، أمن دائرتي بني سليمان و شلالة العذاورة بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط عدة مجموعات إجرامية تمتهن بيع وترويج المخدرات. والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة عبر قطاع اختصاص المدية.

وقد مكّنت العملية من توقيف(19) شخصا مشتبه فيهم. تتراوح أعمارهم بين (20 و 48 سنة).

كما تم حجز (608) قرص من المؤثرات العقلية.و حجز (140.5) غ من المخدرات ” القنب الهندي”. إضافة إلى 163900.00 دج من عائدات الترويج. وكذا أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام .

و بعد استكمال اجراءات التحقيق تم انجاز ملفات. قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.