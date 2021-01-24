المدية: توقيف 3 أشخاص واسترجاع شاحنة مسروقة في غضون 3 أيام

تمكن أعوان الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المدية من تفكيك لغز سرقة شاحنة من نوع “شاكمان” واسترجاعها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم سرقة شاحنة ليلة الجمعة من منطقة الكوالة المدخل الشمالي لولاية المدية.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف عصابة مكونة من ثلاث أفراد، بعد عملية بحث واسعة وتحريات قادتها وحدات الدرك الوطني.

وأسفرت العملية عن التعرف على السيارة من نوع “إبيزا” التي رافقت عملية السرقة والتي وجدت متوقفة في إحدى مقاهي بلدية مفتاح ولاية البليدة.

وبعد تتبع السيارة خلسة توجه أفراد العصابة على متنها إلى أحد المرائب أين وجدت الشاحنة متوقفة.

وقام أفراد العصابة بتبديل لوحات ترقيم الشاحنة من سنة 2019 إلى سنة 2018، لغرض بيعها.