المدية: توقيف 3 أشخاص واسترجاع قطع من السكك الحديدية المسروقة
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوزرة في المدية، من توقيف 3 أشخاص بتهمة سرقة وتخريب منشأة مصنفة.
وجا هذا بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين على متن شاحنة متوقفة بمحطة البنزين ببلدية وزرة مشكوك فيهما بسرقة أجزاء من السكة الحديدية.
ليتم على إثر ذلك وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وإستغلالا للمعلومة حجز 109 قطعة حديدية خاصة بالسكة الحديدية. طول القطعة 1.90 متر وعرضها 30 سم مخبأة بالصندوق الخلفي للشاحنة.
كما تم توقيف واقتياد المعنيان إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وحسب التصريحات الأولية للمشكوك فيهما، تبين بأنهما يقومان بشراء القطع الحديدية الخاصة بالسكك الحديدية.
هذا وقد أسفر التحقيق إلى توقيف مشتبه فيه ثالث والذي إعترف ببيع المحجوزات لهما.
وبعد إستكمال التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.
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الشلف: الدرك يوقف شخصين بتهمة حفر بئر إرتوازي دون رخصة
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية الصبحة بولاية الشلف . من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و 55 سنة يقومان بحفر بئر إرتوازي بدون رخصة.
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن عملية التوقيف والحجز جاءت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بحفر بئر إرتوازي بدون رخصة على مستوى إحدى المناطق النائية بالصبحة.
كما تم بعد التنقل إلى عين المكان تم ضبط آلة حفر وأدوات تستعمل في عملية الحفر. و بعد التحري والبحث تم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما لمقر الفرقة لإنجاز ملفهما القضائي.
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