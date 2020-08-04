المدية : توقيف 4 أشخاص يشتبه بتورطهم بحرائق غابات بني سليمان وتابلاط 

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالمدية 4 أشخاص ، يشتبه بتورطهم باضرام النيران في الغابات المحاذية لكل من دائرتي بني سليمان وتابلاط.

وهذا بعد التحقيقات و التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني حول الحرائق التي نشبت عشية عيد الاضحى وقبلها، اثنين من المشتبه بهم من دائرة تابلاط واثنين اخرين من دائرة بني سليمان.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لحد الساعة مع المشتبه بهم ، للاشارة فقد شهدت ولاية المدية

وحسب محافظ الغابات لولاية المدية عشرات الحرائق مؤخرا والتي أتت على حوالي 500 هكتار من الغطاء النباتي.