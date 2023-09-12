المدية: توقيف 5 أشخاص وحجز 1545 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، من الإطاحة بشبكة إجرامية، تنشط في الإتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر مدينة المدية وولاية مجاورة.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات وردت إلى عناصر الفرقة، مفادها قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة المدية. وبعد تكثيف الآبحاث تم الوصول إلى معلومات إضافية مؤكدة. مفادها جلب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بريقابالين 300 ملغ ، وتخزينها لدى أحد شركائهم. وبعد عملية رصد لتحركات الشبكة تم تحديد هوية كامل أفراد الشبكة الإجرامية.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا. وبعد تكثيف عمليات البحث و التحري، والترصد للأشخاص المشتبه فيهم. تم توقفيهم على مستوى أحد أحياء مدينة المدية وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية وتفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم.

كما أسفرت العملية على توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم. و حجز 498.67 غرام من الكيف المعالج و 1545 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. و مبلغ مالي من عائد الترويج في السموم. ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا