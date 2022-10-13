المدية: توقيف 6 أشخاص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، بحر هذا الأسبوع، في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين. وتوقيف جميع أفرادها الذين ينشطون في الإتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية الأولى قامت بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية بالبرواقية، و التي جاءت استغلالا لمعلومات وصلت إلى عناصر الفرقة، مفادها تواجد أشخاص مسبوقين قضائيا يقومون بجلب المؤثرات العقلية من أحد الأماكن المعزولة قصد ترويجها في أحياء مدينة البرواقية.

كما تم وضع خطة أمنية محكمة، والترصد للمشتبه فيهم. تم توقيف المشتبه فيهم في إحدى الأماكن المنعزلة عن مدينة المدية. حيث أسفرت العملية عن توقيف من 03 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين (30 و 33 سنة). كانوا منقسمين إلى فوجين أحدهما على متن سيارة سياحية. واثنين على متن دراجة نارية، قصد تمويه عناصر الشرطة. كما تم توقيفهم جميعا بعد محاولتهم الفرار.

كما تم بعد تفتيش المركبة والأشخاص العثور على كمية من المؤثرات العقلية، كانت مخزّنة بأحكام بمحرك المركبة. وكمية أخرى كانت بحوزة أحد المشتبه فيهم على متن الدراجة النارية.

و قد أسفرت العملية على حجز 1636 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. مع حجز سيارة سياحية و دراجة نارية كانتا تستعملان في تنقل أفراد الشبكة بالمدية. ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم. وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا قضية حيازة لغرض الإستهلاك. البيع والنقل والتخزين المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية.

كما تمكنت في عملية ثانية كتيبة التدخل السريع بأمن ولاية المدية، من توقيف شخصين بالحاجز المنصوب بالمدخل الشمالي بالمدية. وبعد تفتيشها تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 595 قرص مهلوس من نوع بريغابالين وتوقيف شخصين. مع حجز مركبة سياحية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة الإجرامية.

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