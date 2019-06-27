المدية : ثلاثيني يضرم النار بمقر بلدية شلالة العذاورة

أقدم شاب ثلاثيني اليوم الخميس على إضرام النار بالطابق الثاني لمقر بلدية شلالة العذاورة جنوبي شرقي المدية.

أين إمتدت ألسنة النيران إلى أبواب بعض المكاتب وتسببت في إحداث دخان كثيف اضطر خلالها عمال البلدية الى الفرار خارجا.

لتتدخل مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية، الحريق اتى على ثلاثة ابواب خشبية وستة نوافذ .

وتم اسعاف ثلاثة مختنقين جراء الدخان المتصاعد في عين المكان ، المتهم الذي فر الى وجهة مجهولة بعد فعلته .

حيث تم القبض عليه لاحقا من طرف مصالح أمن دائرة الشلالة، فيماتم فتح تحقيق حول ملاباسات الحادثة .