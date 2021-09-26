المدية.. جريحان في اصطدام سيارة بدراجة نارية بحي المصلى

سجلت، مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، حادث مرور، تمثل في اصطدام بين سيارة بدراجة نارية في ولاية المدية.

وخلف هذا الحادث الذي وقع بحي المصلى امام إقامة الجامعية وهيبة قبايلي جريحين من جنس ذكر، الأول يبلغ من العمر 16 سنة له جرح مفتوح في الوجه، أمات الثاني يبلغ من العمر 17سنة له جرح في الأذن اليمنى وإصابة في اليد اليمنى.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى المدية لتلقي العلاج اللازم.