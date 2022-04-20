المدية: جريح في حادث انقلاب سيارة بعين الملح بالبرواقية
تدخلت الوحدة الثانوية بالبرواقية للحماية المدنية حوالي الساعة الواحدة صباحا لأجل حادث مرور. تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية بالمكان المسمى عين الملح بلدية ودائرة البرواقية.
الحادث خلف الحادث إصابة شخص في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة. له إصابات مختلفة اسعف ونقل الى مستشفى البرواقية.
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لقي شخص حتفه و أصيب 4 آخرون في حادث مرور تمثل في انقلاب سيارة بعين أمڨل بولاية تمنراست.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية تمنراست أمس على الساعة 17 و50 د من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 63 كلم من تمنراست بإتجاه عين أمڨل.
وأضاف البيان أن الحادث يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع تويوتا fj 80 أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر (20 سنة ) في عين المكان.
بالاضافة الى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم مابين (27و33) سنة.
كما تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى المستشفى. .
بالمقابل تمثلت النجدة المتدخلة في شاحنة اطفاء،و سيارة إسعاف للحماية المدنية.
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تمنراست: قتيل و22 جريحا إثر انقلاب حافلة بالطريق الوطني رقم 01
تمنراست: قتيل و22 جريحا إثر انقلاب حافلة بالطريق الوطني رقم 01
كما تسبب حادث مرور في وفاة شخص وإصابة 22 شخصا آخر بجروح متفاوتة، إثر انقلاب حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في تمنراست.
وخلّف حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 وعلى بعد 110 كلم عن عين امقل باتجاه أراك. في وفاة شخص واصابة 22 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة .
وحسب مصالح الحماية المدنية بتمنراست والتي تدخلت في الحادث من خلال أفراد وحدة القطاع عين أمڨل وبدعم من الوحدة الرئيسية و المركز المتقدم أراك للحماية المدنية، فان الحادث وقع على الساعة 18و 30. كما تمثل في انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين خط ”تمنراست – سطيف بالطريق الوطني رقم 1.
كما أسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر مجهول الهوية. و اصابة22 جريحا تتراوح أعمارهم ما بين 20 – 73 سنة .
فيما سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية تمنراست شاحنة إطفاء و 6سيارات اسعاف للحماية المدنية. و 8 أخرى تابعة لقطاع الصحة و سيارة اتصال و 22 عونا بمختلف الرتب. على رأسهم مدير الحماية المدنية للولاية. ورئيس الوحدة الرئيسية.
وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم إسعاف الجرحى والتكفل بهم في عين المكان و نقلهم الى كل من مستشفى تمنراست و عيادة عين أمڨل. فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تمنراست.