المدية: جعفر قاسم يحضر لانتاج فيلم تاريخي عن الشهيد محمد بوڨارة قائد الولاية الرابعة التاريخية

تحضيرا لانتاج فيلم روائي طويل عن شخصية الشهيد احمد بوقارة المدعو سي امحمد قائد الولاية الرابعة التاريخية.

حل صبيحة اليوم فريق الانتاج الموكل له انتاج وانجاز الفيلم بولاية المدية الفريق مكون من مدير مركز الدراسات التاريخية بوزارة المجاهدين الدكتور نور الدين السد. والباحث التاريخي الدكتور احمد بن جابو المستشار التاريخي للفيلم. الى جانب عضو المركز الوطني للصناعة السينمماتوغرافية والمخرج جعفر قاسم والفريق التقني

اين عاين الفريق بمعية الامين العام لمنظمة المجاهدين ومدير المجاهدين منطقة اولاد بوعشرة الثورية. لاختيار اماكن التصوير وضبط مختلف الاجراءات السينمائية.