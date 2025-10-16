 المدية: حجز أزيد من 980 قنطار لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري 

إستغلالا لمعلومات واردة لمصلحة البحث والتحري بالمدية مفادها قيام أحد المتعاملين الاقتصاديين بالمدية بتخزين كميات معتبرة من اللحوم الحمراء منتهية الصلاحية تم إستيرادها من دولة البرازيل و إخفائها بإحدى الغرف التبريد السرية الكائنة بأحد مستودعات بوسط مدينة المدية دون التصريح بها لدى مختلف المصالح الوصية مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة.

التحريات الميدانية لمحققي مصلحة البحث والتحري أسفرت على تحديد مكان تواجد غرفة التبريد السرية، وبعد إستيفاء جميع الاجراءات القانونية، تم مداهمة المكان بحضور مفتشي الرقابة ومع الغش لمديرية التجارة لفت إنتباه المحققين وجود جدار إسمنتي حديث التشييد لمدخل أحد البنايات.بعد تحطيم الجدار الاسمنتي تبين وجود غرفة تبريد سرية مدخلها الرئيسي مموه بالآجر المخصص البناء.

و بعد إزاحة و فتح الباب المموه تم العثور على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء المستوردة منتهية الصلاحية منذ شهر أفريل ماي و جوان المنصرمين بوزن إجمالي يقدر بـ 98 طن و 820 كلغ ، بعضها كان موضبا داخل علب كرتونية. و البعض الآخر مرمية على حالتها الطبيعية وتنبعث منها روائح كريهة.

على الفور وبعد التنسيق و الاستعانة ببيطرين تابعين لمصالح الفلاحة لولاية المدية ، الذين اكدوا أن اللحوم التي تم ضبطها فاسدة و منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم مباشرة نقلها و إتلافها على مستوى مركز الردم التقني بالمدية ضمن عملية مشتركة بين مختلف المصالح ، مع حجز شاحنة تبريد نوع هيونداي عثر بداخلها كذلك على 138 كلغ من اللحم منتهية الصلاحية.

التحقيق المنجز أفضى الى توقيف 05 أشخاص و سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة ، فيما تبقى المشتبه الرئيسي وشريكه في حالة فرار.